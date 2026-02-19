Grande successo per l’evento “La vita segreta del Castello” a Carovigno



Nonostante le condizioni metereologiche proibitive che hanno interessato la nostra provincia, martedì 17 febbraio tanti visitatori hanno deciso di sfidare il freddo e il fortissimo vento per una visita guidata davvero speciale presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno:”La vita segreta del Castello”. Il dott. Francesco Romano, archeologo e divulgatore culturale- Associazione “Le Colonne”, ha raccontato la storia del Castello con curiosi aneddoti riuscendo a coinvolgere i presenti che hanno seguito con attenzione. Una visita notturna che ha permesso di focalizzare la bellezza del Castello. Con Francesco Romano, Maurizio Chionno , Giap-Gruppo investigativo attività paranormali, e il gruppo di ghost hunters SIS-Spectral Investigation Squad con Paolo Buonasore, Rossella Genco, Simona Cavallini e Paolo Tartarelli. I visitatori hanno potuto testare gli strumenti utilizzati da Maurizio Chionno e dal SIS e, per la prima volta, oltre al classico “ghost tour”, hanno potuto osservare un’indagine all’interno del Castello. Un’esperienza veramente emozionante e imperdibile che ha permesso ai visitatori di arricchirsi culturalmente con importanti informazioni riguardanti la storia e l’architettura di questo meraviglioso Castello che richiama visitatori italiani e stranieri quotidianamente. Inoltre, scoprire la magia della vita segreta del Castello ha contribuito a rendere la serata assolutamente speciale. Un altro evento organizzato con impegno e attenzione dall’Associazione “Le Colonne”, con la Presidente, dott.ssa Anna Cinti. Anna Consales