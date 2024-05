Grande successo per l’incontro con il giornalista Mario Giammetti

Presso il Caffè Letterario di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un interessante incontro con il giornalista Mario Giammetti sul tema:”Selling Broadway by the Truck. Come i Genesis cambiarono pelle due volte in meno di tre anni”. Una serata dedicata ai Genesis, gruppo musicale britannico tra i più innovativi del prog-rock, ripercorrendo il periodo distante circa 50 anni da noi, nel quale furono pubblicati i tre album particolarmente amati dai fan. Furono tra i pionieri del progressive rock, uno degli stili più amati del rock che, nato alla fine degli anni Sessanta, ha concluso la sua parabola creativa alla metà del decennio successivo. I Genesis, con la loro musica, hanno attraversato gli ultimi quattro decenni. Mario Giammetti è scrittore e biografo dei Genesis accreditato a livello internazionale ed è autore di molti libri, anche in lingua inglese, sul gruppo che “ha lasciato un’eredità di musica immortale”. Molto apprezzati anche gli interventi musicali del gruppo “Notturno Concertante”. Ha condotto la serata il giornalista e conduttore radiofonico Domenico Saponaro. Tantissime persone hanno voluto condividere un incontro così entusiasmante. Anna Consales