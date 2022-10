GRANDE SUCCESSO PER “O SANTISSIMA”, UN MOMENTO MUSICALE E DI RIFLESSIONE SULLA FIGURA DELLA VERGINE MARIA

Presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro “Amici Cantori” hanno presentato “O Santissima”, un momento musicale e di riflessione sulla figura della Vergine Maria. L’omaggio alla Madonna, nell’ambito degli eventi organizzati dalla Parrocchia SS. Resurrezione, in occasione della consacrazione a Maria della Comunità Parrocchiale, che ci sarà domenica 30 ottobre, ha visto la partecipazione di tanti fedeli che hanno voluto condividere un momento così importante. È intervenuto don Andrea Giampietro che ha spiegato il senso della consacrazione della Comunità a Maria con profonde argomentazioni. I brani eseguiti sono stati intervellati dalla lettura scenica di alcune meditazioni tratte dalle catechesi mariane di San Giovanni Paolo II. Dopo avere ascoltato brani bellissimi, a grande richiesta del pubblico è stato concesso il bis perché tanta era la voglia di continuare ad essere emozionati e coinvolti. Al termine tantissimi sono stati gli applausi per il Coro Polifonico “Mater Misericordiae” e il Coro “Amici Cantori”. Un vero tripudio per il direttore, M° Anna Maria Sabino Pasquale. Un ringraziamento particolare al M° organista Angela D’Amico, a Francesca Giudice e alla solista, il soprano Giuliana Maddalena Devicienti. I fedeli, inoltre, hanno voluto “abbracciare” con un forte e sentito applauso don Andrea Giampietro che con la sua grande empatia, riesce a comunicare emozione. Una serata molto bella presentata dalla giornalista Anna Consales.