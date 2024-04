Grande successo per “Queen at the Opera” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo show:”Queen at the Opera”, prima tappa pugliese di un evento straordinario, un’occasione unica per rivivere il mito di Freddy Mercury. Tantissima era stata l’attesa per uno show veramente magico con musicisti bravissimi, cantanti straordinari e un’atmosfera resa ancora più speciale da un suggestivo visual show che ha creato effetti molto particolari. Atmosfera imperdibile e grande coinvolgimento quando sono stati eseguiti i brani più famosi dei Queen, da “Show must go on” a “We are the Champions”, da “Radio GaGa” a “Under Pressure”, giusto per citarne alcuni. Quasi tre ore di spettacolo strepitoso e tantissimi gli applausi da parte di un pubblico attento ed emozionato, che ha partecipato attivamente, completamente coinvolto. Freddy Mercury, cantautore e compositore britannico di origini parsi, che, con la sua voce straordinaria e le esibizioni leggendarie con i Queen, ha segnato un’epoca. Anche dopo la sua prematura scomparsa, il mito di Freddy ha continuato a “vivere” grazie a compilation o inediti apparsi postumi. Un evento rock di altissimo livello, un tributo ai meravigliosi Queen, la storica band londinese, e tante le emozioni che rimarranno impresse in tutti i presenti. Per lo spettacolo è stata attivata una speciale promozione con biglietti scontati al 30%. Anna Consales