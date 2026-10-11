Grande successo per “Slow Art” al Castello Alfonsino con l’Associazione “Le Colonne”



Il Castello Alfonsino avvolto da un’atmosfera particolare, un gruppo di visitatori attenti e partecipi, un magico tramonto, tutto ha contribuito a rendere indimenticabile la visita guidata, a cura dell’Associazione “Le Colonne”, che si è tenuta domenica 10 ottobre presso il Castello Alfonsino -Forte a Mare. “Slow Art”, un’occasione per osservare i dettagli, conoscere le storie del luogo, senza fretta, con più attenzione e voglia di emozionarsi per “scoprire” il patrimonio culturale con un approccio più attento. Il concetto di “Slow Art” nasce come risposta alla frenesia della vita moderna che porta, inevitabilmente, ad un consumo frettoloso dell’arte. “Slow Art”, rallentare per vedere e fruire, effettivamente, di un’opera d’arte. L’obiettivo principale è quello di vedere veramente un patrimonio culturale, piuttosto che accumulare nozioni frettolose, concentrarsi su alcuni elementi e scoprire cosa possono suscitare. Francesco Romano, Associazione “Le Colonne”, ha accolto i visitatori immergendoli subito nei racconti del bellissimo Castello che rappresenta per i brindisini una vera e propria ricchezza ed è meta di visite giornaliere anche di turisti in transito, soprattutto nei giorni delle crociere. Francesco ha invitato tutti a lasciarsi andare all’osservazione dei particolari, anche inediti, che rievocano un passato storico importante. Una narrazione attenta, senza fretta, momenti unici e approfondimenti interessanti. Molto apprezzati gli interventi del prof. Gianfranco Perri, ingegnere che vive in giro per il mondo, ma che ha sempre la sua Brindisi nel cuore. Gianfranco ha focalizzato alcuni periodi storici che hanno interessato il Castello, rivelandone anche aspetti finora sconosciuti. Una visita guidata lunga, intensa, un invito a emozionarsi e a conoscere in modo adeguato le bellezze di una città unica, che merita assolutamente di essere valorizzata. La possibilità di esplorare da vicino le stratificazioni di una struttura difensiva, le gallerie interne, i camminamenti di ronda, i grandi piazzali d’armi affacciati sul mare e tanto altro. Il Castello Alfonsino, grazie alle recenti ristrutturazioni, è disponibile alla fruizione e merita effettivamente una “full immersion”, magari “slow”, che possa mostrarci come non dobbiamo lasciare che la fretta domini la nostra vita. Tanta la soddisfazione dei partecipanti che sono intervenuti con tante domande, quasi a volere continuare un viaggio nel passato della città. Un’esperienza da ripetere dato il successo riscontrato. Anna Consales