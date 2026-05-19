Grande successo per “Un Giorno da Protagonisti”: il volley unisce Brindisi al PalaMalagoli

Sport, inclusione e divertimento hanno riempito il PalaMalagoli in occasione di

“7 DUE100 VOLLEY’S TOUNAMENT 2026– Un Giorno da Protagonisti”, la manifestazione organizzata dalla ASD 7DUE100 VOLLEY che domenica 17 maggio ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico e atleti.

L’evento si è trasformato in una vera festa dello sport, coinvolgendo giocatori esperti, neofiti, famiglie e semplici appassionati in una giornata all’insegna della condivisione e della passione per la pallavolo. Fin dalle prime ore del mattino il palazzetto brindisino ha accolto decine di partecipanti pronti a vivere un’esperienza diversa dal solito, dove il risultato sportivo ha lasciato spazio soprattutto al divertimento e allo spirito di squadra.

Grande entusiasmo per il torneo misto organizzato dalla ASD 7DUE100 VOLLEY, con squadre sorteggiate composte da giocatori di diversi livelli tecnici. In campo si sono viste azioni spettacolari, ma soprattutto collaborazione, sostegno reciproco e tanta voglia di mettersi in gioco. La formula delle gare brevi ha permesso a tutti di giocare numerose partite, mantenendo alta l’energia per tutta la giornata.

A rendere ancora più coinvolgente la manifestazione sono state le attività dedicate al pubblico. I quiz a tema volley e le challenge organizzate nel campo secondario hanno attirato adulti e bambini, creando momenti di aggregazione e divertimento tra una gara e l’altra. Particolarmente apprezzate le prove di precisione e le gare di palleggio, che hanno visto tanti spettatori trasformarsi per un giorno in protagonisti.

Nel pomeriggio spazio alle premiazioni finali, accolte dagli applausi del pubblico presente. Premi e gadget sono stati consegnati alle squadre salite sul podio, ma anche a tutti i partecipanti, nel pieno rispetto dello spirito inclusivo che ha caratterizzato l’intera manifestazione.

Soddisfazione da parte degli organizzatori della ASD 7DUE100 VOLLEY, che hanno sottolineato il successo dell’iniziativa e la risposta positiva ricevuta dalla città.

“Volevamo creare una giornata in cui chiunque potesse sentirsi parte del mondo del volley, e vedere il PalaMalagoli pieno di entusiasmo ci ha ripagato di ogni sforzo”, hanno commentato a fine evento.

“Un Giorno da Protagonisti” si conferma così un appuntamento capace di unire sport e socialità, dimostrando come la pallavolo possa diventare uno strumento di inclusione e partecipazione per tutta la comunità.