Grande successo per la prima serata del Generation Film Fest di Oria: omaggio al cinema anni ’80 e ’90 con Gegia e Giorgio Vignali

Ha preso il via con una straordinaria partecipazione di pubblico il Generation Film Fest di Oria, che nella sua serata inaugurale ha reso omaggio al grande cinema italiano degli anni ’80 e ’90. Protagonisti della serata d’apertura sono stati Gegia, icona comica di quell’epoca, e Giorgio Vignali, regista e sceneggiatore, che ha presentato il suo cortometraggio “L’Innocente”, interpretato da attori locali. Un progetto che ha messo in luce i talenti del territorio, suscitando grande apprezzamento da parte del pubblico.

Entrambi gli ospiti sono stati premiati per il loro importante contributo al cinema italiano, in un momento di grande intensità emotiva che ha segnato l’inizio di una rassegna già molto apprezzata.

Sotto la direzione artistica della brillante Nadia Carbone, il Generation Film Fest continua a crescere, portando nella suggestiva cornice del centro storico di Oria ospiti di rilievo nazionale, masterclass formative e un programma partecipativo che intreccia passato, presente e futuro del grande schermo.

Il festival prosegue con altri due appuntamenti di grande richiamo:

• Sabato 12 luglio

Talk “Generation Young” con Pia Lanciotti, intensa interprete nota per il ruolo di Donna Wanda nella serie di successo Mare Fuori.

A seguire, la proiezione del film “Zamora”, diretto da Neri Marcorè.

• Domenica 13 luglio

Chiusura in bellezza con il

Talk “Le protagoniste del Cinema Italiano” che vedrà la partecipazione dell’attrice Carlotta Natoli, ospite speciale della serata e protagonista di una carriera poliedrica tra cinema, teatro e televisione.

A seguire, la proiezione del film “Odio l’estate”, per la regia di Massimo Venier.

Il Generation Film Fest si conferma un evento culturale capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo, in un contesto unico per bellezza e atmosfera, dove il cinema si fa racconto collettivo, esperienza condivisa e occasione di crescita.