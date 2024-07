Grandi risultati a RImini per le atlete della Asd Studio Dance Brindisi ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2024

Ancora splendide notizie sulle performance delle atlete della Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola, reduci dal Campionato Italiano di Categoria 2024 – Federazione Italiana Danza Sportiva E Sport Musicali di Rimini Fiera, tenutosi il 10 e 11 luglio scorsi, dal quale sono rientrate dopo aver figurato ottimamente nelle varie discipline ed aver guadagnato meritati passaggi di categoria.



Grande soddisfazione per la maestra Zicola emozionata, come le sue allieve, per l’imminente inaugurazione della nuova sede brindisina, dove il lavoro sulle categorie di livello come Danze Caraibiche, Solo Femminile Danze Latine, Show Freestyle Danze Latine, raggiunto proprio dalle danzatrici della associazione sportiva, sarà affrontato con la tenacia di sempre ed un livello di professionalità crescente.



Ecco le atlete brindisine ed i risultati raggiunti

– Sara Mingolla ha gareggiato nella classe B 19/34 anni arrivando in ottava posizione su 60 atlete e conquistando il passaggio di merito nella classe A.

– Rebecca Pupino ha gareggiato nella classe C 12/13 anni arrivando in 27esima posizione su 264 atlete e conquistando di merito il passaggio nella classe B.

– Arianna Fischetto ha gareggiato nella classe C 8/9 anni arrivando in dodicesima posizione su 70 atlete e conquistando di merito il passaggio nella classe B a soli 7 anni.

– Tiziana Schirone ha gareggiato nella classe C 12/13 anni arrivando in 212esima posizione su 264 atlete.



“Ero certa che avremmo ottenuto ottimi risultati al Campionato Italiano di Categoria più ambito di tutta Italia in quanto abbiamo passato un intero anno alla ricerca della qualità e al perfezionamento della tecnica. – dichiara la maestra Laura Zicola – Innumerevoli rinunce e sacrifici ma che alla fine hanno portato dei frutti. Sono fiera delle performance di tutte le nostre ragazze che sono state grandiose. Il livello era molto alto e nonostante tutto loro si sono contraddistinte. Il nostro punto di forza è il focus sui nostri obiettivi e ciò ne è la prova! Il prossimo step sarà l’inaugurazione della Nostra nuova sede che vi invitiamo a seguire sulle nostre pagine social.”