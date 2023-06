Probabilmente procedeva a velocità sostenuta il conducente di un’autovettura Alfa 167 che alle prime luci dell’alba, in via Benedetto Brin, a poca distanza dallo stadio Fanuzzi, ha dato vita a dei testacoda andando a sbattere contro un muretto e contro un palo. Al loro arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il conducente, un ragazzo di 24 anni ed una ragazza ventenne. Entrambi sono stati condotti in ospedale dal personale del 118, ma le loro condizioni non sono gravi.