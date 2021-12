GRAVE LUTTO PER IL LIONS CLUB DI BRINDISI. E’ DECEDUTA LA PROF.SSA GARZONE

Grave lutto nel Lions Club di Brindisi: è’ deceduta la Prof.ssa Maria Antonietta Garzone

Nelle notte di oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, a 73 anni, è deceduta la Prof.ssa Maria Antonietta Garzone, già presidente del Lions Club di Brindisi nell’anno 2011 – 2012

Di origini baresi, la cara Maria Antonietta è stata per anni docente di storia e filosofia, negli ultimi anni presso il Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi. Annoverata nella memoria storica del Club, Maria Antonietta è stata riconosciuta da sempre tra i soci più attivi, curando con maggiore attenzione le tematiche legate alle pari opportunità ed alle uguaglianze, occupando altresì incarichi a livello distrettuale quale officer per il Poster per la Pace e redattrice della rivista.

Significativo è stato il suo anno di presidenza, caratterizzato dal motto “I Believe”, ricco di attività di service, fra i quali si ricorda il suo particolare impegno per la piantumazione di un ulivo e la posa di una statua commemorativa per la morte della giovane Melissa Bassi, nel giardino dell’Istituto Morvillo Falcone di Brindisi, in segno di lotta ad ogni forma di violenza e terrorismo con lo scopo di valorizzare la cultura della Pace tra i popoli.

Recentemente era stata insignita della Melvin Jones Fellow, il più alto riconoscimento Lions.

Forte è stato anche il suo contributo nell’Associazione AIED, dove ha prestato il suo servizio da volontaria spendendosi per la tutela delle donne in difficoltà.

Il Lions Club Brindisi ed il Leo Club Virgilio Brindisi, con i rispettivi consigli direttivi ed i soci tutti, si associano al dolore del marito e socio Ing. Temistocle Pacifico e dei figli Renata e Luigi, ricordando l’amica Maria Antonietta quale madre amorevole, donna di profonda cultura, arguta sensibilità ed instancabile tenacia.

Una cerimonia laica di saluto sarà celebrata domani, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 16.00 presso i locali adiacenti alla chiesa della Parrocchia San Leucio – Minnuta di Brindisi.