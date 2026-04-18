Gravi irregolarità in un laboratorio di analisi nel Brindisino: sospeso l’accreditamento regionale

Controlli dei NAS di Taranto hanno portato alla luce una serie di gravi criticità all’interno di un noto laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi, struttura privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e autorizzata anche a svolgere analisi nell’ambito dell’autocontrollo delle imprese alimentari.

L’attività ispettiva, mirata alla verifica dei requisiti igienico-strutturali e dei titoli abilitanti del personale, ha fatto emergere carenze tali da spingere la Sezione Accreditamento e Qualità della Regione Puglia ad adottare un provvedimento di sospensione immediata dell’accreditamento istituzionale. Una decisione drastica, accompagnata dall’avvio dell’iter per la possibile revoca definitiva dell’autorizzazione.

Contestualmente, alla struttura è stato imposto lo stop alle attività in convenzione con l’ASL di Brindisi, con il conseguente blocco del budget contrattualizzato con l’ente pubblico. Le verifiche, condotte in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione della stessa ASL, hanno evidenziato non solo criticità strutturali e gestionali, ma anche irregolarità rilevanti nella gestione del personale.

Alla luce della documentazione raccolta, la gestione della struttura è ora al vaglio delle autorità competenti, chiamate a valutare eventuali responsabilità e l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica.