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Gravi minacce all’ex della sua compagna. Condannato un 69enne di San Pietro V.co

Il Tribunale di Brindisi – Giudice Monocratico Dr Paola D’Amico, accogliendo le richieste del P.M. e della parte civile, ha condannato alla pena di anni uno e un mese di reclusione  V.A. di San Pietro Vernotico ,di anni 69, , imputato dei reati di cui agli artt. 612 bis e 635 c.p., per aver ,con comportamenti reiterati  e con telefonate  offeso , molestato violentemente  e minacciato di uccidere R. C. ,  di anni 64, anch’egli sampietrano.

In particolare V. A.,  secondo quanto ricostruito dalle indagini dei Carabinieri della locale stazione , dalle  dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni presenti ai fatti  e, soprattutto,  dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza , una mattina di   ottobre del 2022, raggiunse, nei pressi  del Bar Oro Nero,  R. C. ed armato di un bastone, dopo averlo pesantemente ingiuriato e minacciato di morte , cercò  di picchiarlo .Dopo qualche settimana , ripetette  lo stesso comportamento nei pressi del Bar Venezia . La vittima in entrambe i casi riuscì a nascondersi ed a fuggire  ma nel secondo episodio l’aggressore, dopo aver tolto le chiavi, colpì con il  bastone il pulmino di R.C.,
il quale, a causa di queste  circostanze, fu costretto a cambiare stile di vita e nascondersi sempre  per paura di essere rintracciato e  picchiato.

Secondo i capi di accusa  il motivo di tanto odio era da  ricondurre ad una relazione che la vittima aveva avuto con la compagna dell’aggressore così da scatenare la reazione violenta di quest’ultimo.           
R.C. , nel citato procedimento , si è costituito parte civile tramite il proprio difensore Avv. Domenico Valletta mentre V.A. era difeso dall’Avv. Roberto Orsini.

Il Tribunale ha anche condannato V.A. al risarcimento dei danni materiali e morali al pagamento di una provvisionale e delle spese della parte civile.

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