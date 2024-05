Gravissima carenza di personale nel Comune di Brindisi – Proclamato lo stato di agitazione

Vertenza Amministrazione Comunale di Brindisi/Lavoratrici e Lavoratori. Proclamazione stato di

agitazione L146/90 e s.m.i.

In data 22 maggio 2024 si è svolta l’Assemblea Generale del Personale del Comune di Brindisi, nella sala Mario

Marino Guadalupi, assieme ai Segretari Territoriali di Categoria e dei Segretari Aziendali di FP CGIL, CISL FP, UIL

FPL e CSA RAL e le Delegate e i Delegati della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

L’assemblea ha evidenziato e ribadito quanto già denunciato a più riprese dalle Scriventi, nello specifico:

-La gravissima carenza di personale in tutti i settori aggravata dai tanti pensionamenti e da una mancata

programmazione dei fabbisogni del personale che ha provocato carichi di lavoro abnormi, eccessivi ed

insostenibili oltre che ritardi oggettivi nell’espletamento di pratiche per responsabilità non attribuibile ai

dipendenti;

-si è di fronte alla impossibilità di continuare a garantire i servizi alla Cittadinanza, e questo vale per tutti i

Settori, nessuno escluso;

violazione sistematica della normativa vigente con l’utilizzo dello straordinario come programmazione

ordinaria dell’attività lavorativa;

mancata applicazione della legge 81/08 testo unico per la sicurezza in merito a visite mediche periodiche,

idoneità dei locali e degli strumenti di lavoro.

Non è ammissibile che la Amministrazione Comunale rimanga ulteriormente inerte. Se la situazione non è

precipitata è dovuto allo spirito di collaborazione e abnegazione sempre dimostrato dalle Lavoratrici e dai

Lavoratori.

Alla luce di quanto sinteticamente esposto viene proclamato

LO STATO DI AGITAZIONE

delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Comune di Brindisi

Si chiede pertanto a Sua eccellenza il Prefetto di Brindisi, a norma della legge n. 146/1990 e delle norme

contrattuali di comparto in materia, la convocazione delle parti per esperire la procedura di raffreddamento del

conflitto. Ferma restando la volontà delle scriventi che assieme alle Lavoratrici e ai Lavoratori si pronunceranno

per una serie di iniziative di lotta sino a giungere allo Sciopero Generale, qualora non giungeranno soluzioni

positive dal tavolo che sua Eccellenza il Prefetto vorrà convocare.

Si coglie l’occasione per esprimere vive cordialità.

FP CGIL CISL FP UILFPL CSA RAL R.S.U.

L.Quarta E.Giannini A.Decarolis L. Cattolico i Delegat