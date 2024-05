Un gravissimo incidente stradale si è verificato poco dopo le tre del mattino sulla statale 379, nei pressi dell’uscita per Specchiolla. Sono rimaste coinvolte ben sei autovetture, di cui due che si erano fermate per prestare soccorso. Nell’impatto sette persone hanno riportato lesioni, tanto da richiedere l’immediato ricovero in ospedale. Di questi, due sono in codice rosso al Perrino. Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.