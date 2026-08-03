Grazia a Mario Roggiero: bocciato l’Ordine del Giorno di Futuro Nazionale. “Incomprensibile il voto contrario di Forza Italia e Fratelli d’Italia”

Il Consiglio comunale di Brindisi ha respinto l’Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare Futuro Nazionale con il quale si chiedeva esclusivamente di trasmettere al Presidente della Repubblica una richiesta affinché valutasse, nell’esercizio delle prerogative previste dall’articolo 87 della Costituzione, la concessione della grazia o della commutazione della pena nei confronti di Mario Roggiero.

La proposta non metteva minimamente in discussione la sentenza pronunciata dalla magistratura né intendeva interferire con l’autonomia del potere giudiziario. Chiedeva soltanto che il Comune di Brindisi esprimesse una posizione istituzionale su una vicenda che ha suscitato un ampio dibattito nel Paese, rimettendo ogni decisione al Presidente della Repubblica, unico titolare di tale prerogativa.

È del tutto comprensibile il voto contrario del Partito Democratico, di Alleanza Verdi e Sinistra, del Movimento 5 Stelle e delle altre forze civiche di centrosinistra, coerente con le rispettive posizioni politiche.

Ciò che appare invece sorprendente e politicamente inspiegabile è il voto contrario espresso da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Negli ultimi giorni autorevoli esponenti nazionali dei due partiti hanno più volte espresso solidarietà a Mario Roggiero e si sono dichiarati favorevoli alla concessione della grazia. In Consiglio comunale, però, quando si trattava semplicemente di chiedere al Capo dello Stato di valutare questa possibilità, hanno scelto di votare contro.

Un atteggiamento che appare in evidente contraddizione con quanto sostenuto pubblicamente e che priva il Consiglio comunale della possibilità di esprimere un gesto di sensibilità istituzionale verso una vicenda che ha coinvolto l’opinione pubblica nazionale.

L’Ordine del Giorno non chiedeva di concedere la grazia. Chiedeva soltanto di chiedere una valutazione. Nemmeno questo è stato ritenuto meritevole di sostegno.

Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno così perso l’occasione di dimostrare coerenza tra le dichiarazioni rese fuori dalle aule istituzionali e le scelte compiute nel momento in cui era richiesto un voto ufficiale.

Futuro Nazionale continuerà a promuovere iniziative ispirate ai principi di umanità, giustizia ed equità, nella convinzione che il ruolo delle istituzioni sia anche quello di dare voce a vicende che interrogano la coscienza civile del Paese, sempre nel pieno rispetto della Costituzione e delle decisioni della magistratura.

Gruppo consiliare di Futuro Nazionale