GRAZIE A FORMAVOBIS, LA STORIA DEL CANE DI UN SENZATETTO DECEDUTO E CHE ADESSO HA UNA NUOVA FAMIGLIA

Quella di ieri è stata una giornata piena d’amore, di messaggi, cuoricini inviati nelle chat, in privato, che hanno manifestato il desiderio di esprimere sentimenti ed emozioni spesso nascosti da corazze, da protezioni dettate da una società che he non ci vuole mielosi, romantici, come dire “deboli”.

Formavobis ieri ha sfidato i canoni ed ha lanciato l’idea di una raccolta di foto che parlassero d’amore, del proprio San Valentino.

Sono giunte foto, pensieri, racconti di storie che a volte hanno anche dell’incredibile e così abbiamo fatto un mix e le abbiamo pubblicate durante il corso della giornata. Ci sono foto di due innamorati, di familiari cari, ci sono foto dell’intera famiglia e foto degli amici pelosi di casa quindi l’amore veramente a 360°. Quello vero, quello che conta tutti i giorni. Di tutte le storie e i racconti ricevuti ne abbiamo scelta una, che vorremmo raccontare.

“Il nostro San Valentino è lui, Ben. Solo e disperato dopo la morte del suo proprietario. Era il cane di un uomo, un senzatetto, che viveva alla Sciaia, all’interno di Babylandia. Lui andava sempre in bicicletta e il cane gli correva dietro, era il suo più fedele compagno. Purtroppo l’uomo è venuto a mancare e Ben, il suo cagnolino, era distrutto, per strada, inavvicinabile, non voleva contatto con altri umani. Sono stati vani diversi tentativi di adozione perché lui scappava sempre. Un giorno abbiamo deciso di andarlo a prendere proprio lì, nella sua vecchia baracca, dove si rintanava. Si è avvicinato a me e si è fatto mettere la pettorina e insieme siamo andati a casa. Da quel momento non mi ha più tolto gli occhi di dosso e non ha mai tentato di fuggire. Molti dicono che era destinato a me e che mi stava aspettando ed io avevo bisogno di lui e del suo affetto. Questo è amore!

Avergli donato nuova vita, dopo 10 lunghi anni da barbone, mi emoziona molto e quegli occhietti riconoscenti mi donano amore tutti i giorni. Ormai Ben è vecchio e malato, spero possa godere il più a lungo possibile di questa nuova vita. Combatteremo insieme e non sarà mai più solo. In pochi credevano che si sarebbe fermato ma ci siamo amati dal primo giorno. Da invisibile a divo. È in programma un’uscita di un fotolibro che racconta la sua storia ed ha anche una pagina instagram “ilpiccoloben”.

Formavobis coglierà la disponibilità di Adriana, la mamma adottiva di Ben, di raccontare la sua storia agli studenti che frequentano le nostre classi. Ben simbolo di fedeltà, riconoscenza e forza. La vita può cambiare e da barbone ora lui è Ben, Lord Ben.

Viva l’amore, sempre!♥️