GRECO (PROLOCO OSTUNI) – VILLANOVA IN STATO DI ABBANDONO!

Villanova di Ostuni versa in stato di grave abbandondo. Intervento del Presidente della Pro loco Ostuni Marina. La riqualificazione del porto di Villanova rischia di essere un’utopia. Tutte le amministrazioni degli ultimi 15/20 anni sono state incapaci di fare scelte nell’interesse della comunità che da anni attende una svolta per la frazione marina. Anche per le opere di dragaggio è calato completamente il silenzio più totale.

Per tantissimi anni si continua ad assistere ad azioni di assoluta inerzia amministrativa, priva di qualsiasi supporto tecnico e politico, lasciando che gli eventi accadano come per magia. Si lascia che la discussione sul futuro del porto sia gestita da chi crede che i problemi della stessa area devono trovare soluzione con i soldi dei proventi degli oneri di urbanizzazione o da qualche altro finanziamento calato da una regione distratta da altri obiettivi.

Ed intanto a Villanova mancano i bagni pubblici, non c’è una fontana AQP, finanche una cassetta della posta. Savelletri, Torre Canne, Santa Sabina ormai da tempo, sulla costa ma non solo, da tempo ci hanno superato in termini di vivibilità e servizi.

A proposito di fontane, mi risulta che il Comune di Ostuni paga una retta all’acquedotto pugliese per una fontana che oramai non esiste più da parecchi anni. Se dovesse essere vero abbiamo veramente da fare un mea culpa senza perdono. Nemmeno una fontana pubblica abbiamo a Villanova !!! (terzo mondo ndr)

Vogliamo parlare poi della posidonia? Possibile che ancora non si sono presi i provvedimenti conseguenziali per la rimozione della posidonia che possono incidere sotto il profilo igienico-sanitario alla salute dei residenti, degli operatori e dei frequentatori di Villanova porto al fine di rendere gradevole la località della marina di Ostuni.

Ciò che colpisce sono le esalazioni maleodoranti che si propagano oltre l’area portuale e che rendono l’aria irrespirabile e possono rappresentare degrado sanitario e ambientale oltre che un possibile danno economico alle attività ricadenti in zona in quanto questo problema scoraggia la presenza di avventori e turisti. Inoltre questo problema non permette la regolare navigazione delle imbarcazioni ormeggiate

Ci rivolgiamo pertanto alle sig.re Commissarie, in quanto autorità sanitaria, affinché dispongano una verifica dello stato dei luoghi al fine di adottare i provvedimenti conseguenziali per la rimozione delle cause che possono incidere sotto il profilo igienico-sanitario alla salute dei residenti, degli operatori e dei frequentatori di Villanova porto al fine di rendere gradevole la località della marina di Ostuni.

Prof. Domenico Greco – Presidente pro Loco ostuni Marina