Green Cards arriva a Brindisi, lunedì 17 novembre la presentazione del percorso per formare i “Sustainability Expert” del domani

Lunedì 17 novembre, alle ore 17:00, la Casa di Quartiere “Minimus” gestita dal WWF Brindisi (via Bastioni San Giorgio 64) ospiterà la presentazione ufficiale di Green Cards, il percorso formativo dedicato alla sostenibilità e rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni. L’iniziativa è promossa e realizzata da Project School, lead partner del progetto, in collaborazione con il Comune di Brindisi.

Green Cards è un progetto sostenuto e interamente finanziato dalla Villum Fonden, la fondazione danese legata al gruppo VELUX, e nasce con l’obiettivo di formare una nuova generazione di “Sustainability Expert”, professionisti capaci di guidare la transizione sostenibile all’interno delle organizzazioni pubbliche e private.

Il percorso prevede 450 ore di didattica d’aula e sei mesi di tirocinio retribuito presso le imprese pugliesi, che hanno aderito all’iniziativa, le “Green Cards Companies”, realtà particolarmente sensibili ai temi della sostenibilità e dell’impatto sociale.

L’evento di Brindisi sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Marchionna, a conferma dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere percorsi orientati all’innovazione sociale e alla crescita del territorio. Seguirà un intervento di Antonio Dell’Atti, Direttore e Founder di Project School, che offrirà una riflessione sul ruolo crescente della sostenibilità nelle imprese e nelle comunità. A illustrare nel dettaglio il percorso formativo sarà Michele De Luca, Project Manager di Green Cards e Manager dell’innovazione e dello Sviluppo Territoriale di Project School.

La serata si concluderà con un momento informale dedicato al networking, con un aperitivo, curato da L’Hospitale del Turista e Cantine Risveglio, e un DJ/Live set a cura di Afro Radio Raheem.

La partecipazione all’evento è libera e le iscrizioni a Green Cards sono aperte fino al 1° dicembre 2025, mentre il percorso formativo prenderà il via il 15 dicembre 2025.

È possibile candidarsi compilando il form disponibile sul sito: www.green-cards.it.