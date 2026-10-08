Green Data Aurora Brindisi: Francesca Ruotolo è la nuova preparatrice atletica

La Green Data Aurora Brindisi annuncia l’ingaggio di Francesca Ruotolo nel ruolo di preparatrice atletica per la stagione 2026/27. Un profilo di esperienza consolidata nel volley pugliese, che torna a lavorare nella sua città dopo anni trascorsi nel nord Italia.

Laureata in Scienze della Formazione e istruttrice FIDAL, Francesca si è formata nel mondo dell’atletica leggera prima di costruire una lunga carriera nel volley. Il suo nome è legato in particolare all’Assi Manzoni Brindisi, con cui ha vissuto il biennio della doppia promozione dalla Serie C alla B1. Ha collaborato anche con la Nike Lecce e con la New Volley Brindisi in B1. Negli ultimi anni ha maturato ulteriore esperienza nel basket a Bologna, prima di fare ritorno a Brindisi.

“Sono contenta di essere ritornata a lavorare in una squadra della mia città e di aver ritrovato tanti vecchi amici con cui abbiamo già fatto molto bene in passato. Sono pronta e carica per questa nuova stagione.” dichiara Francesca.

“Quando abbiamo saputo del ritorno di Francesca in città non ce la siamo fatta sfuggire. Conoscendone la persona e le competenze, sappiamo di avere una professionista di primo livello per un ruolo delicato come quello della preparatrice atletica. Siamo molto soddisfatti e convinti che il suo lavoro sarà determinante per il nostro percorso.” le parole del Presidente Ercole Saponaro.