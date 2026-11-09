Green Data Aurora Brindisi, il derby è biancazzurro: 3-0 all’Eurovolley Sant’Elia

La Green Data Aurora Brindisi vince la stracittadina. Sabato 7 novembre, al Palazumbo, la squadra di Coach Cristina Laudisa ha battuto l’Eurovolley Sant’Elia per 3-0 (25-12, 25-11, 25-8) nella quarta giornata di Serie C, tornando al successo dopo lo stop di Presicce-Acquarica.

Una gara condotta dall’inizio alla fine, con il pallino del gioco sempre in mano alle biancazzurre. Determinazione, concentrazione e una prova solida e matura hanno fatto sì che il risultato non fosse mai in discussione. Il merito è del gruppo che, metabolizzata la sconfitta della settimana precedente, aveva una grande voglia di dimostrare, soprattutto a se stesso, il proprio valore.

Le ragazze di Coach Laudisa vorranno ora dare continuità al risultato anche in trasferta: il prossimo impegno è sabato 14 novembre, alle 16:30, nella vicina Mesagne, contro le padrone di casa dell’Annunziata Mesagne.