Green Data Aurora Brindisi, successo di carattere a Mesagne: 3-1 all’Annunziata

La Green Data Aurora Brindisi espugna Mesagne al termine di una gara combattuta ed emozionante. Sabato 14 novembre, al Palazzetto dello Sport di via Udine, la squadra di Coach Cristina Laudisa ha battuto l’Annunziata Mesagne per 3-1 (25-17, 25-22, 22-25, 25-19) nella quinta giornata di Serie C, conquistando tre punti pesanti per come sono arrivati.

Le brindisine arrivavano dal netto successo nel derby, mentre le padrone di casa, ancora a secco di vittorie, occupavano la terzultima posizione con un solo punto. La partita ha però raccontato un’altra storia: una gara equilibrata con diversi ribaltamenti di fronte e set tirati decisi solo nel finale.

Il primo set è stato vinto dall’Aurora per 25-17 dopo un bella rimonta per recuperare lo svantaggio iniziale accumulato dalle gialloblù.

Nel secondo set le mesagnesi hanno condotto per larghi tratti la gara con le biancazzurre a inseguire, ma nel concitato finale la rimonta ha premiato proprio quest’ultime che chiudono per 25-22.

Nel terzo set l’Annunziata è partita con grinta e determinazione rinnovate costruendo fin dalle prime battute un discreto margine. Le biancazzurre faticano a chiudere il gap riuscendoci solo nelle emozionanti battute finali. Stavolta però sono le padrone di casa ad aggiudicarsi il set 25-22, riaprendo così la gara.

Nel quarto set l’Aurora ha sofferto l’aggressività delle avversarie che sono arrivate a condurre il set con un vantaggio di ben otto punti. Superata la metà del set, è arrivata la reazione della squadra di coach Laudisa che ha ribaltato l’inerzia con una grande rimonta, chiudendo 25-19 set e partita.

Una vittoria arrivata con più fatica del previsto, al termine di una prestazione dai due volti: bene per determinazione e grinta, da rivedere per alcuni errori, soprattutto a inizio set, che hanno rischiato di pregiudicare la gara.

Il prossimo turno vedrà la squadra biancazzurra di scena al PalaZumbo domenica 22 novembre alle ore 18:30 contro la neopromossa Real Volley Ugento.