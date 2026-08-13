Greta Denti, dai successi di Roma con Enjoy Feel Good

a una nuova sfida: nel suo futuro la Coopernuoto Ravenna

L’atleta 18enne brindisina affronterà l’anno della maturità con la Enjoy Feel Good

prima del trasferimento in Romagna dal 2027/28

Un capitolo indimenticabile si chiude per aprirne uno nuovo, ricco di ambizioni ed emozioni. La nuotatrice brindisina Greta Denti, 18 anni appena compiuti, è pronta a intraprendere una nuova ed entusiasmante sfida sportiva e personale: si trasferirà a Ravenna per indossare i colori della Coopernuoto Ravenna, alla corte di Max Di Mito, noto al grande pubblico per essere stato il primo importante allenatore e talent scout di Federica Pellegrini.

Il passaggio alla società romagnola arriva a coronamento di un percorso straordinario, che ha visto Greta protagonista anche nell’ultimo importante appuntamento della stagione: i Campionati Italiani di Categoria 2026, svoltisi nella prestigiosa cornice dello Stadio del Nuoto del Foro Italico a Roma. In terra capitolina, Greta ha difeso con orgoglio i colori della Puglia e della sua società di appartenenza, la Enjoy Feel Good di Cellino San Marco, conquistando ottimi piazzamenti a livello nazionale: 10ª assoluta negli 800 stile libero (9’03.81), 15ª assoluta nei 200 stile libero (2’05.82) e 16ª assoluta nei 400 stile libero (4’27.33).

Risultati di grande rilievo che confermano il valore e la maturità atletica raggiunta dalla giovane nuotatrice brindisina, che qualche mese fa aveva addirittura pensato di smettere, concedendosi una “pausa di riflessione” rigenerante. Alla vigilia di questo importante trasferimento, Greta ha voluto esprimere profonda gratitudine verso la realtà che l’ha cresciuta e sostenuta in questi anni, la Enjoy Feel Good, presieduta da Monica Martina e verso il suo tecnico Maurizio Vilella. Sarà proprio coach Vilella a guidarla anche nella stagione 2026/2027, un anno cruciale sia in vasca sia sui banchi di scuola, in cui Greta affronterà l’esame di maturità scientifica. Successivamente, dalla stagione 2027/2028, l’atleta si trasferirà stabilmente in Romagna per intraprendere gli studi universitari e iniziare il nuovo percorso sportivo con la Coopernuoto.

“I Campionati Italiani di Roma sono stati il modo migliore per chiudere un ciclo fondamentale della mia vita e della mia carriera – dice Greta – Voglio ringraziare di cuore tutta la società Enjoy Feel Good di Cellino San Marco, la mia seconda famiglia, per essermi stata sempre accanto, dentro e fuori dalla vasca. Un grazie speciale va al mio allenatore Maurizio Vilella: il suo lavoro quotidiano, la sua guida e la sua fiducia sono stati determinanti per la mia crescita, che continuerà a supportarmi e allenarmi nella stagione a venire. Ora mi attende una nuova avventura a Ravenna con coach Max Di Mito, un’opportunità straordinaria che affronto con la stessa passione, determinazione e fame di migliorarmi che ho imparato ad allenare qui in Puglia”.

“Parlare di Greta come atleta è pleonastico – dice Maurizio Vilella – basta guardare i risultati ottenuti per farsi un’idea. Mi piace parlare di Greta come persona: l’amica, la confidente, il riferimento. Sempre pronta a dare una mano, a sostenere nelle difficoltà, a ridere e scherzare anche nei momenti critici, e non solo nei confronti dei compagni di squadra. Per aspera ad astra è la frase che più calza e che voglio dedicarle. Di difficoltà ne ha dovuto affrontare e superare tante. L’augurio che le faccio è di traguardare risultati sempre più importanti. Forza Greta !”

“Mi dispiace pensare che Greta al termine della prossima stagione, lascerà la nostra società, nella quale è cresciuta come atleta e come persona – dichiara Monica Martina, presidente della Enjoy Feel Good –. Quando mi è stata comunicata la sua volontà di intraprendere questo nuovo percorso, ho accolto la notizia con dispiacere, ma anche con grande orgoglio ed entusiasmo per le nuove e ambiziose sfide che la attendono. Greta merita questa opportunità e da parte mia, e di tutta la società, non può che esserci un grandissimo in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e personale, con la certezza che Greta porterà nel cuore il ricordo di Enjoy Feel Good pur indossando i colori della nuova società”.

La Enjoy Feel Good accompagnerà Greta anche durante la prossima importante stagione, continuando a sostenerla nel suo percorso e augurandole fin da ora il meglio per le nuove sfide che la attendono, con la certezza che il suo talento e la sua dedizione la porteranno verso traguardi sempre più prestigiosi.