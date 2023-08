GROSSO INCENDIO A RIDOSSO DELL’INVASO DEL CILLARESE

Hanno dovuto lavorare non poco i vigili del fuoco di Brindisi per domare le fiamme sviluppatesi a ridosso dell’invaso del Cillarese. L’allarme è scattato poco dopo le ore 13 e sul posto sono intervenute diverse squadre di vigili per tentare di tenere sotto controlle l’incendio che ha visto coinvolta la vegetazione sottostante l’area dell’invaso. Il fumo ha invaso diversi quartieri cittadini ed anche il traffico sulla statale 379 è stato rallentato, tanto da richiedere la presenza della polizia stradale. L’allarme è cessato incontro alle ore 18.30.