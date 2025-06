Grosso incendio a San Pietro V.co – Messi in salvo gli autobus della STP

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che nel pomeriggio odierno si è sviluppato un incendio in un deposito situato alla periferia di San Pietro Vernotico. Le fiamme hanno interessato un capannone al cui interno c’era materiale plastico, mentre gli autobus della Stp erano in sosta a distanza di sicurezza e non sono stati in alcun modo interessati dall’incendio.

Ciò nonostante, a scopo precauzionale, si è deciso di spostare i mezzi presso la sede centrale di Brindisi. Un trasferimento reso possibile grazie alla piena collaborazione di autisti della Stp che non erano impegnati in turni di servizio e che si sono comunque resi disponibili.