Gru in azione per la conclusione delle opere nel cantiere allo Stadio. Chiusa al traffico via S. Maria del Casale

Una gru in azione per la conclusione delle opere nel cantiere allo Stadio “Fanuzzi”,

chiude al traffico via S. Maria del Casale: l’Amministrazione chiede ai cittadini

collaborazione e comprensione.

L’Amministrazione Comunale informa che i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio cittadino “F. Fanuzzi”, intervento strategico volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell’impianto per tutta la comunità, volgono verso la loro conclusione in vista dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Pertanto, dovendo una gru operare nell’area del cantiere, con ordinanza dirigenziale del Settore Lavori e Opere Pubbliche-Mobilità Urbana è stata disposta la chiusura al traffico di via Santa Maria del Casale nelle giornate di domani, mercoledì 22 aprile, e ancora nei giorni di giovedì 23 e venerdì 24 aprile, nonché nei giorni di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 maggio dalle ore 07:00 alle ore 18:00. Nel contempo, è stato stabilito il divieto di transito e di sosta su quella via.

Nella consapevolezza che le attività di cantiere potranno comportare temporanei disagi, l’Amministrazione comunale chiede la collaborazione e la comprensione di tutti i cittadini, invitandoli a mantenere un atteggiamento tollerante e responsabile durante lo svolgimento dei lavori, soprattutto perché si tratta di un investimento importante per il futuro della nostra Città.

L’Amministrazione comunale, da parte sua, s’impegna a monitorare costantemente l’andamento del cantiere e a ridurre al minimo i disagi, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti. E con questo impegno sente di ringraziare sin da ora tutti i cittadini per la pazienza e lo spirito di collaborazione, che dimostreranno.