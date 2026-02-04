Gruppo Forza Italia: “Noi al fianco dei medici di base, chiederemo audizione in commissione”

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia, Marcello Lanotte e Carmela Minuto.

“La Regione ci ha messo poco a riprendere gli antichi vizi, allenandosi nell’esercizio dello scaricabarile: per questo, siamo al fianco dei medici di base che continuano ad assicurare i servizi ai cittadini seppur tra mille difficoltà… E zero riconoscimenti, anche economici quando dovuti: non è superfluo ricordare che a Capodanno la Regione abbia approvato le procedure di recupero per oltre 30 milioni di euro proprio in danno dei medici di assistenza primaria e dei pediatri di libera scelta. Una decisione assunta senza alcun coinvolgimento della categoria. Perciò, continuare a operare senza instaurare alcun dialogo con loro è un percorso che non possiamo condividere e se la Giunta e il Dipartimento non convocheranno alcun incontro, lo promuoveremo noi nelle sedi opportune. Ergo, depositeremo una richiesta di audizione in Commissione Sanità, appena sarà insediata, anche per chiarire che i medici di base non sono affetti dalla “prescrizione facile”, ma lavorano per curare le persone”.