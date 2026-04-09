Gruppo regionale, D’Attis (Fi): “Consiglieri confermano vitalità del partito in Puglia”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.



“La dichiarazione di quattro dei consiglieri regionali conferma la vitalità di Forza Italia Puglia: un partito plurale, in cui ci sono uomini e donne disponibili a dare ancora di più il loro contributo per la sua crescita. Non può che essere un elemento lusinghiero per tutti, considerando anche che questa disponibilità a lavorare con ancora più determinazione proviene da chi ogni giorno si confronta con la comunità e dà linfa al radicamento di FI sul territorio, innovando la nostra proposta politica per la Puglia. A loro dico “grazie” per l’apertura di oggi e per il lavoro che li attende in questi anni all’opposizione della Giunta Decaro sui temi e sui tanti problemi che riguardano i cittadini”.