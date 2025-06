Guardia Costiera – denunciato sub intento a pescare limoni di mare

Nel corso di un’attività di controllo volta al contrasto della pesca illegale, nella mattinata di

sabato scorso, a Brindisi, nel porto esterno e precisamente nello specchio acqueo

antistante l’Isola di Pedagne, il personale della Sezione Unità e Mezzi Navali di Polizia

Marittima della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Brindisi, individuava un sub in

possesso di circa 15 kg. di “limoni di mare” – nome scientifico: microcosmuss spp

(specie riconosciuta dal personale del SIAV- B dell’ASL di Brindisi). Per tale motivo, lo

stesso, è stato deferito all’A.G. in quanto, detenere/sbarcare, trasportare e

commercializzare esemplari di limoni di mare è vietato come indicato nell’Ordinanza

Regionale n. 930 del 30 dicembre 2004; D. L.vo 09.01.2012 n. 04 Art. 7 c. 1 lett. C),

lett. C), al fine di tutelare la salute pubblica. I limoni di mare, ancora allo stato vitale,

verosimilmente destinati ad alimentare il mercato illegale presso esercizi di ristorazione o

pescherie del territorio, sono stati sottoposti a sequestro penale ed immediatamente

rigettati in mare.