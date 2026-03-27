Guardia Costiera – sequestrati 100 chili di pesce in ristorante cinese

Proseguono senza sosta i controlli dei militari della Guardia Costiera – Sezione diPolizia Marittima di Brindisi – coordinati dal Centro di Controllo di Area della Pescadella Direzione Marittima di Bari (6° C.C.A.P.) nell’ambito delle verifiche sulla filieradella pesca e della sicurezza alimentare.Nella mattinata odierna, i militari hanno effettuato un’ispezione presso un ristorante orientale della provincia, noto per la somministrazione di prodotti ittici crudi. Nel corsodel controllo sono stati rinvenuti circa 100 chilogrammi di prodotti ittici congelati – tracui salmone, polpo, gambero viola, mazzancolle e altre specie – privi di etichettaturae della necessaria documentazione sanitaria e commerciale.L’assenza di tali informazioni ha reso impossibile verificare la provenienza e laconformità dei prodotti, motivo per cui il pescato è stato posto sotto sequestro edestinato alla successiva distruzione, al fine di evitare che potesse essere servito ainconsapevoli clienti.Per il titolare dell’esercizio è stata elevata la contestazione dell’illecito amministrativoprevisto dalla normativa vigente, che comporta una sanzione fino a 4.500 euro.L’attività rientra nei compiti istituzionali della Guardia Costiera, che opera a tutela delconsumatore finale e della sicurezza alimentare, prevenendo rischi legati a cattivepratiche di conservazione e confezionamento del pescato.I controlli – fanno sapere dal Comando della Capitaneria di Porto – proseguiranno neiprossimi giorni in tutto il territorio provinciale di competenza.