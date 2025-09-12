Guardia Costiera – Sequestrati due quintali di prodotto ittico

Nella giornata di ieri 11 settembre, nel corso di una mirata operazione finalizzata al

controllo dei prodotti ittici e alla loro commercializzazione, il personale militare della

Sezione di Polizia Marittima ed il personale imbarcato sulle dipendenti unità navali della

Capitaneria di Porto di Brindisi sotto il coordinamento del Centro di Controllo di Area

della Pesca della Direzione Marittima di Bari (6°C.C.A.P.), ha rinvenuto e sottoposto a

sequestro circa due quintali di prodotti ittici.

Nel corso del controllo effettuato ad un mezzo isotermico di una società operante nel

settore ittico di Bari, i militari hanno rinvenuto al suo interno numerose cassette in

polistirolo contenenti circa un quintale di prodotto ittico della specie nasello (merlucciusmerluccius) il quale risultava essere sotto la taglia minima consentita (20 cm.). La cattura

e la detenzione finalizzata alla vendita di tale prodotto ittico è severamente vietata in

quanto particolarmente dannosa per il ripopolamento e per gli equilibri che può creare

all’habitat marino e costiero. Le sanzioni per questo tipo di violazione sono molto elevate

e variano in base al quantitativo del prodotto sottomisura rinvenuto. La sanzione

amministrativa prevista, varia da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 75.000,00,

in base alla quantità sequestrata, in questo caso la sanzione comminata è stata di €.

4.000,00. La medesima sanzione è stata inoltre, elevata ai Comandanti delle due unità

da pesca, che hanno prima pescato e poi conferito il prodotto ittico successivamente

posto sotto sequestro.

Nella stessa giornata, una motovedetta della Guardia Costiera ha sanzionato un

peschereccio iscritto nelle matricole dell’Ufficio Marittimo di Monopoli, in quanto

utilizzava per la pesca una rete non a norma con maglie molto più strette rispetto la

misura prevista. Oltre alla sanzione amministrativa di €. 2.000,00 è stata sequestrata la

rete utilizzata e circa 100 kg. di prodotto ittico.

L’intero prodotto derivante dalle due operazioni poste in essere, dichiarato idoneo al

consumo umano dal Veterinario dell’ASL di Brindisi “SIAV B” intervenuto, è stato

devoluto in beneficenza a diversi enti caritatevoli presenti nel comune di Brindisi.