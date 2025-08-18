Guardia Medica – La testimonianza di una “vittima” di un servizio che non funziona…

Dopo il nostro articolo-denuncia ci è giunta in redazione una denuncia da parte della signora Tiziana (omettiamo il cognome su espressa volontà dell’interessata). Eccola:

Sabato 16 Agosto siamo andati alla guardia medica per mia figlia ,arrivati sul posto alle 13.30, ci sentiamo dire che i dottori erano in pausa e riaprivano alle 15 , allorché mi sono un attimino arrabbiata perché non è possibile una pausa di un ora e mezzo e in quel frangente siamo costretti ad andare al PS sentendoci anche rimproverati dal personale che giustamente dice di rivolgersi alla guardia medica o di addirittura denunciare la mancanza dell’operato in quel frangente ,insomma siamo sempre noi comuni mortale a pagare le conseguenza.

Allorché la guardia mi ha detto di provare a suonare ,così ho fatto ,nel frattempo è arrivata altra gente ,anche loro disgustati da questo fatto ,nessuno ci ha risposto al citofono dopo varie volte che suonavamo.

Il problema è che oltre alla pausa sono stati maleducati perché noi da fuori sentivamo i medici ridere e scherzare ad alta voce ,poi dicono che vengono maltrattati dalla gente ma sono loro in primis a maltrattare la povera gente .

Spero vivamente che questa mia denuncia arrivi a chi di dovere e faccia qualcosa .