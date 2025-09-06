Guerra ai parcheggiatori abusivi. I carabinieri ne hanno denunciato due

Un servizio mirato contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi effettuato dai carabinieri, su disposizione del comando provinciale ha portato a due denunce. I controlli si sono concentrati nei parcheggi del centro commerciale “Le Colonne”, dell’ospedale “A. Perrino” e della stazione ferroviaria in piazza Crispi

Due soggetti di nazionalità italiana sono stati sorpresi all’autorità giudiziaria, poiché sorpresi nell’esercizio di parcheggiatori senza autorizzazione. I due, essendo già stati sanzionati in passato per lo stesso motivo sono stati denunciati per recidiva.

In un’altra circostanza, un cittadino di nazionalità nigeriana, regolarmente residente in Italia, è stato colto per la prima volta nello svolgimento di tale attività. Nei suoi confronti è stata applicata una sanzione amministrativa.

In tutti i casi, le somme di denaro illecitamente percepite dai soggetti sono state sequestrate dai Carabinieri operanti.