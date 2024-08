Guidava in stato di ebbrezza. Denunciato dai Carabinieri

Ceglie Messapica (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio. Una persona denunciata per guida in stato di ebbrezza alcolica e 5 segnalazioni amministrative per uso di stupefacenti.

A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

denunciato in stato di libertà un giovane di San Vito dei Normanni, controllato alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertato mediante l’apparato etilometro che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito; la patente di guida è stata ritirata;

segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale 5 persone, trovate rispettivamente in possesso di 2 grammi di eroina, 1,6 grammi di marijuana, di uno spinello di marijuana, di 0,7 grammi di marijuana e di 0,34 grammi di cocaina.

Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Complessivamente sono stati controllati 55 automezzi e identificate 68 persone, eseguite numerose perquisizioni e controlli nei confronti di persone sottoposte a misure di sicurezza e di prevenzione, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate diverse contravvenzioni al Codice della Strada.

I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni per garantire elevati standard di sicurezza ai residenti e ai vacanzieri.