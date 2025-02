Guide.puglia.it e Rialbus One alla Bit 2025 a rappresentare il nostro territorio

Si è conclusa con un successo oltre ogni aspettativa la

partecipazione di guide.puglia.it e Rialbus One alla prestigiosa Borsa Internazionale del

Turismo (BIT) 2025. Un appuntamento imperdibile per gli operatori di settore che, anche

quest’anno, ha accolto player del turismo provenienti da ogni parte del mondo, dando vita a

incontri, accordi e collaborazioni di rilevanza strategica per l’imminente futuro.

L’orgoglio più grande è certamente per la Città di Brindisi, che ha visto due delle sue realtà

più innovative ed emergenti affermarsi su un palcoscenico internazionale tanto ambito.

L’energia e l’impegno profusi dai due brand brindisini hanno contribuito a rafforzare l’idea di

una Puglia in costante crescita, pronta a valorizzare le proprie ricchezze territoriali, culturali

ed enogastronomiche.

L’impegno di guide.puglia.it

Guide.puglia.it è la piattaforma online che da anni si occupa di promuovere le bellezze

della regione Puglia in chiave turistica e culturale. Offre itinerari personalizzati, escursioni e

approfondimenti tematici, con un occhio di riguardo alle tradizioni e al patrimonio

storico-artistico. Durante la BIT 2025, i rappresentanti di guide.puglia.it hanno incontrato tour

operator e agenzie di viaggio da tutto il mondo, avviando nuove sinergie per la creazione di

pacchetti turistici che integrino l’esperienza autentica pugliese con servizi di alta qualità.

“Il nostro obiettivo è far conoscere la Puglia in maniera vera e genuina,

mostrando non solo le mete più famose, ma anche i tesori nascosti che rendono

il nostro territorio unico. La risposta dei visitatori alla BIT è stata davvero

entusiasmante.”

– ha dichiarato il CEO di guide.puglia.it

Rialbus One, leader dei trasporti e dei tour

Al fianco di guide.puglia.it si è distinta Rialbus One, azienda brindisina specializzata nel

settore dei trasporti turistici e dei servizi su gomma. Nata per offrire soluzioni di mobilità

efficienti e confortevoli, Rialbus One è già punto di riferimento per turisti e operatori che

desiderano esplorare la Puglia in modo smart e sicuro.

Durante la BIT 2025, Rialbus One ha stretto accordi con partner internazionali, aprendo la

strada a nuove linee di collegamento con l’aeroporto di Brindisi e le principali destinazioni

turistiche regionali. L’azienda ha inoltre presentato la sua flotta di pullman moderni, offrendo

un’anteprima delle prossime migliorie tecnologiche per garantire un viaggio di qualità

sempre maggiore.

“Essere presenti alla BIT è un passo fondamentale per affermare la Puglia come

meta turistica d’eccellenza a livello globale. Noi di Rialbus One ci teniamo a

offrire servizi all’avanguardia per chi sceglie di scoprire le meraviglie della nostra

regione.”

– ha commentato il CEO di Rialbus One

La Puglia conquista la scena

La Borsa Internazionale del Turismo si è rivelata uno scenario perfetto per mettere in risalto

l’immenso potenziale di realtà come guide.puglia.it e Rialbus One, che puntano sulla

qualità e l’innovazione.

Tra le principali attrattive presentate in fiera, i focus su Brindisi e il suo territorio hanno

suscitato grande interesse tra i visitatori e gli operatori stranieri, affascinati dalla

combinazione di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Grazie al lavoro congiunto di queste

due aziende, la Città di Brindisi è riuscita a trasformarsi in un simbolo di ospitalità, tradizione

e capacità imprenditoriale.

Verso un futuro radioso

Gli accordi stretti a BIT 2025 aprono prospettive importanti per l’imminente stagione turistica:

pacchetti integrati, itinerari esclusivi e nuove tratte di trasporto renderanno la Puglia sempre

più accessibile ai visitatori di tutto il mondo.

La soddisfazione è palpabile tra gli operatori, sicuri di poter contare su realtà solide e

dinamiche capaci di promuovere il territorio brindisino come vera e propria “porta d’accesso”

a tutta la Puglia. Una promozione che, come dimostrano i primi accordi firmati, non si

fermerà di certo alle coste italiane, ma punterà a far conoscere Brindisi e la regione anche a

viaggiatori d’oltreoceano.

Con la loro presenza determinata e la loro passione contagiosa, guide.puglia.it e Rialbus

One hanno dimostrato ancora una volta di meritare un posto d’onore nell’élite delle imprese

pugliesi e nazionali. L’esperienza alla BIT 2025 ne è stata la prova più luminosa: un grande

successo che conferma la capacità delle realtà brindisine di fare rete, innovare e

promuovere la nostra amata Puglia in ogni sua sfumatura. Un trionfo che scrive un nuovo

capitolo nel futuro turistico del territorio, all’insegna della collaborazione e dell’eccellenza.