Gulliver 180, a Latiano un evento formativo su “Stigma e pregiudizi in salute mentale oggi”

In occasione dell’anniversario della approvazione della Legge N.180 del 13 maggio 1978, che ha rivoluzionato l’assistenza psichiatrica in Italia, l’associazione per la tutela della salute mentale “Gulliver 180” promuove in Latiano un evento formativo di educazione alla salute mentale.



Giovedì 14 maggio pv, alle ore 10.00, presso la CRAP “Villa del Sole” in Latiano, gestita dalla cooperativa sociale “Città Solidale”, si svolgerà un incontro, aperto agli ospiti, ai familiari, agli operatori e agli amministratori di sostegno, sul tema “Stigma e pregiudizi in salute mentale oggi”.

Il programma prevede gli interventi del Presidente di “Città Solidale” Dott. Roberto Longo, del coordinatore della CRAP Dott. Mario Vetrano, della psicologa psicoterapeuta Ivana Colizzi, del Presidente della “Gulliver 180” Dott. Pino Montanaro e di due ospiti di alta professionalità: il Dott. Paolo Serra, psichiatra di Arezzo e il Dott. Peter Friese, psicologo clinico in Danimarca.