H.S. Carovigno Basket chiude la Regular Season imbattuta con 14 vittorie su 14, battuto anche il Pall. A9 Nardò

Con una prestazione magistrale contro il Pall. A9 Nardò, la squadra conferma la propria supremazia tecnico-tattica e si prepara ad affrontare un derby infuocato contro il San Vito nei playoff, in una stagione che ha visto il supporto incondizionato di un pubblico appassionato e partecipe.

L’HS Carovigno Basket ha conquistato la 14ª vittoria su 14 gare, dominando il match contro il Pall. A9 Nardò al Pala Fernando Prima con il risultato di 78 – 54. La gara, pur rappresentando una partita interlocutoria tra la fine della regular season e l’ingresso nei playoff, ha dimostrato come la squadra sappia gestire ogni incontro con precisione e determinazione, onorando il confronto, nonostante l’ininfluenza della sfida.

La prestazione della squadra, sottolineata dalla gestione impeccabile del match, è stata ulteriormente esaltata dall’entusiasmo e dal sostegno di un pubblico numeroso, come sempre, il vero “sesto uomo” in campo. Questo straordinario risultato, che chiude la stagione regolare in maniera perfetta, lancia le basi per una sfida appassionante nei playoff.

Già all’orizzonte si intravede il derby contro la Nuova San Vito Basket: domenica prossima, 31 marzo, il Pala Fernando Prima sarà nuovamente teatro di una partita che si prefigura accesissima, vista l’altissima posta in palio.

H.S. Carovigno Basket 78 – 54 Pall. A9 Nardò

Tabellini:

Sanchez 23, Piliego 3, Ranieri 2, Tina, Lescot 4, Iaia 5, Marraffa 6, Monna 6, Proto 2, Sandoval 20, Guadalupi 4, Zito 3.

Coach: Leuzzi – Ass.: Menzione.