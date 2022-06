HA FATTO TAPPA ANCHE A BRINDISI L’INIZIATIVA DI LEGAMBENTE ED ENEL X SUL FOTOVOLTAICO DA APPARTAMENTO

Il costo dell’energia elettrica aumenta ogni giorno di più e sono tantissime le famiglie italiane che non riescono più a sostenere tale situazione. Per questo l’iniziativa nazionale assunta da Legambiente ed Enel X assume maggiore rilevanza. I particolari sulla promozione del fotovoltaico sono stati illustrati a Brindisi, una delle nove città dove fa tappa questa campagna di comunicazione. L’obiettivo è quello di installare la nuova generazione di pannelli fotovoltaici da appartamento, con un abbattimento dei consumi in bolletta fino al 25% per venti anni e con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2.

Un fattore che diventa ancora più importante se si riesce a raggiungere l’obiettivo di aiutare proprio le famiglie che si trovano in una condizione di maggiore difficoltà. Il tutto, attraverso una donazione che si può effettuare tramite il sito di Legambiente.