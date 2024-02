Ha preso il via ROCK – Registry Open Contest for Knotworking, il primo concorso di RetImpresa per favorire l’open collaboration tra reti, grandi imprese, PMI e startup nelle principali filiere produttive nazionali, con il supporto di Piccola Industria, dei Giovani Imprenditori di Confindustria e di diverse associazioni territoriali e di categoria del sistema associativo.

20 Call promosse da reti di imprese, grandi aziende e Associazioni confindustriali sono da oggi attive sulla piattaforma Registry di RetImpresa.

L’iniziativa è stata lanciata il 20 febbraio a Brindisi. Sono intervenuti il Presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Lippolis, il Presidente di RetImpresa, Fabrizio Landi, la Vice Presidente di Piccola Industria Confindustria, Teresa Caradonna, la Presidente di Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, la Console d’Italia a Detroit, Allegra Baistrocchi. I lavori, moderati da Rosario Tornesello, Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, sono stati conclusi dal Presidente dei Giovani Imprenditori, Riccardo Di Stefano.

Lo speaker radiofonico Antonio Morph ha presentato il video e le 20 Call di ROCK.

ROCK mira a coinvolgere attivamente il mondo delle imprese in una serie di iniziative di networking, che si svolgono su Registry, la piattaforma in blockchain di RetImpresa, e attraverso una serie di eventi e attività, per concludersi il 14 giugno a Roma con “la Giornata dell’Open collaboration delle Reti”, alla presenza di imprenditori, Istituzioni e stakeholder.

ROCK è un concorso innovativo nel quale la domanda di innovazione espressa su Registry dalle reti d’impresa e dalle aziende capo-filiera associate a RetImpresa incontra l’offerta di innovazione e di collaborazione presentata dalle PMI e startup iscritte in piattaforma – al momento oltre 670 – e da quelle che si registreranno durante le fasi del contest.

Durante i mesi della manifestazione, il Club Reti e Filiere, la sezione di Registry che raccoglie le call in concorso, ospiterà un ampio ventaglio di progetti, ai quali le PMI e le startup potranno candidarsi per collaborare, in ambiti strategici quali le smart cities, l’efficienza energetica, la sostenibilità nel settore horeca, nella mobilità, nella moda, la salute, il welfare e la formazione, la comunicazione e tanto altro. Grazie al nuovo sistema di messaggistica integrata, gli utenti di Registry possono infatti contattare live i referenti di reti e aziende capo-filiera e, così, cogliere le numerose opportunità legate all’iniziativa.

In parallelo con le attività di matching in piattaforma, un calendario di incontri ed eventi, digitali e in presenza, organizzati insieme ai Partner dell’iniziativa, arricchisce i contenuti e il valore della manifestazione.

Il Concorso ha infine una finestra internazionale, grazie alla partnership di Confindustria Est Europa e al lancio della Call per startup che inseguono il “sogno americano”, in collaborazione con il Consolato d’Italia Detroit.

Fabrizio Landi, Presidente di RetImpresa, commenta così l’iniziativa “ROCK è l’Open innovation che incontra la collaborazione, mettendo in connessione i progetti di Reti e Grandi imprese con il mondo di PMI e startup. Non a caso – prosegue Landi – possiamo contare sul prezioso supporto di Piccola Industria e Giovani Imprenditori Confindustria. Il format innovativo di ROCK – conclude il Presidente di RetImpresa – rappresenta una sfida e allo stesso tempo una grande opportunità per i nostri Associati, consentendo alle reti di valorizzare i loro progetti imprenditoriali, di ricercare partner, innovazioni e collaborazioni, e alle Associazioni del Sistema di promuovere policy e progetti di filiera”.

Secondo Gabriele Menotti Lippolis – Presidente di Confindustria Brindisi, nonché Vice Presidente RetImpresa: “ROCK è molto importante per Confindustria Brindisi e per le imprese associate, perché rafforza la nostra strategia di promuovere processi di aggregazione tra le PMI al Sud, soprattutto mediante lo strumento della rete di imprese, favorendo al tempo stesso progetti di filiera, di cui abbiamo grande bisogno”.

Oltre ai Partner citati, ROCK vanta ad oggi la collaborazione delle Confindustrie di Abruzzo Medio Adriatico, Ancona, Ascoli Piceno, Brescia, Brindisi, Cuneo, Roma, Napoli, Taranto, Sicindustria, Assimpredil Ance, Assomac, Confindustria Nautica e della Fondazione Ricerca & Imprenditorialità.