HABITAT AZZARITO MATCH SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI  VS ESTRA PISTOIA

QUINTA GIORNATA DI CAMPIONATO IN PROGRAMMA AL PALAPENTASSUGLIA DOMENICA 29 OTTOBRE ALLE ORE 17:30. BIGLIETTI IN VENDITA A PARTIRE DA €14.

Habitat Azzarito sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi vs Estra Pistoia, in programma domenica 29 ottobre alle ore 17:30 al PalaPentassuglia.

Il prestigioso showroom Habitat, del gruppo Azzarito, offre da oltre 50 anni complementi d’arredo e mobili grazie ad uno staff estremamente competente, con l’obiettivo di soddisfare e fidelizzare la propria clientela. Con la propria elegantissima sede nella zona commerciale a Mesagne in via Montagna ha una superficie di 4000 metri quadrati, uno spazio espositivo innovativo e prestigioso espanso su due piani e dal design moderno e brillante.

Habitat ha una sua personale filosofia per ciò che riguarda l’estetica degli arredamenti di un’abitazione: devono essere evocativi e seguire i principali elementi dello stile contemporaneo. Ogni casa è composta di progetti capaci di reinventare lo stile, senza tralasciare il potere comunicativo che può avere un design funzionale e moderno.

La professionalità dello staff di Habitat è al servizio della clientela per trovare le soluzioni più adatte ai diversi stili di abitazioni con proposte creative e originali per il living, complementi di arredo come divani, poltrone, tavoli e lampade e pareti attrezzate o chaise longue dei marchi più prestigiosi del mondo.

L’importante incontro valido per la quinta giornata di Legabasket Serie A sarà caratterizzato interamente dal marchio del Gold Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 16:30, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo.

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 17:30 su DAZN e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Biglietti in vendita a partire da €14 al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

Happy Casa Brindisi & Habitat Azzarito insieme per trascinare la nostra squadra alla vittoria!