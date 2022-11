HABITAT AZZARITO NUOVO SILVER SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI

IL PRESTIGIOSO SHOWROOM HABITAT – DEL GRUPPO AZZARITO – ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA BIANCOAZZURRA PER LA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO.

Happy Casa Brindisi è lieta di accogliere nella famiglia biancoazzurra ‘Habitat Azzarito’, nuovo Silver Sponsor per la stagione sportiva in corso.

Il prestigioso showroom Habitat, del gruppo Azzarito, offre da oltre 50 anni complementi d’arredo e mobili grazie ad uno staff estremamente competente, con l’obiettivo di soddisfare e fidelizzare la propria clientela. Con la propria elegantissima sede nella zona commerciale a Mesagne in via Montagna ha una superficie di 4000 metri quadrati, uno spazio espositivo innovativo e prestigioso espanso su due piani e dal design moderno e brillante. Habitat ha una sua personale filosofia per ciò che riguarda l’estetica degli arredamenti di un’abitazione: devono essere evocativi e seguire i principali elementi dello stile contemporaneo. Ogni casa è composta di progetti capaci di reinventare lo stile, senza tralasciare il potere comunicativo che può avere un design funzionale e moderno. La professionalità dello staff di Habitat è al servizio della clientela per trovare le soluzioni più adatte ai diversi stili di abitazioni con proposte creative e originali per il living, complementi di arredo come divani, poltrone, tavoli e lampade e pareti attrezzate o chaise longue dei marchi più prestigiosi del mondo.

“E alla fine, dopo anni di ammiccamenti e reciproco interesse, anche noi abbiamo deciso di salire a bordo di questa ‘splendida navicella spaziale’ chiamata New Basket Brindisi – queste le prime dichiarazioni dell’amministratore unico e titolare Vito Principalli – Conosco personalmente da anni il presidente Nando Marino al quale mi lega anche un rapporto di stima e affetto reciproci e quest’anno, per la prima volta peraltro nella nostra decennale storia lavorativa, con il direttore Fanigliulo abbiamo voluto sottoscrivere un accordo a 360 gradi che mi gratifica particolarmente in quanto sia dal punto di vista marketing/comunicativo e sia dal punto di vista commerciale svilupperemo sempre più con una serie di progetti mirati il brand e binomio Habitat-Azzarito”.

“Felicissimo e onorato per questo nuovo ingresso tra i partner di un’azienda di altissimo prestigio come Habitat e di un grande imprenditore come il sign. Vito Principalli – dichiara il direttore commerciale Andrea Fanigliulo – Con Habitat tagliamo ufficialmente il traguardo dei 115 sponsor ma soprattutto un’altra, ennesima, realtà imprenditoriale che arriva dalla provincia e in particolare da Mesagne. Una new entry che dà sempre più sostanza, concretezza e valore a un progetto lungimirante nato con il presidente e il GM Tullio Marino nel 2016 e che prosegue a vele spiegate, nonostante il momento economico generale non certo felicissimo, la sottoscrizione di così tanti accordi commerciali ci gratifica umanamente e professionalmente per il grandissimo lavoro che stiamo svolgendo insieme a tutti loro. Al gruppo Azzarito, così come a tutti i nostri partners va il mio personalissimo GRAZIE!”.