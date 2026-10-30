Halloween al Teatro Kopó con “Il Teatro degli Orrori”: un viaggio itinerante tra brividi e risate Domani, a Brindisi, tre repliche

Halloween al Teatro Kopó con “Il Teatro degli Orrori”: un viaggio itinerante tra brividi e risate

Sabato 31 ottobre, a Brindisi, tre repliche per uno spettacolo inedito con Grimy e Flò, tra

personaggi mostruosi, sorprese e atmosfere da brivido.

BRINDISI Sabato 31 ottobre 2026 il Teatro Kopó di Brindisi festeggia Halloween con “Il Teatro

degli Orrori”, uno spettacolo interattivo e itinerante dedicato a bambini e famiglie, dove la paura

diventa gioco e ogni angolo può nascondere una sorpresa.

Le repliche sono previste alle ore 16:00, 17:00 e 18:00. Il pubblico, che potrà partecipare anche in

maschera, sarà accompagnato in un percorso attraverso tutti gli spazi del teatro, tra incontri

inaspettati, creature misteriose e personaggi pronti a sorprendere grandi e piccoli. Sarà inoltre

possibile scattare fotografie con i tanti personaggi dell’orrore, famosi e non, che animeranno

l’esperienza. Protagoniste saranno Grimy e Flò, già conosciute dal pubblico del Kopó durante le

passate stagioni dedicate al teatro per l’infanzia. Questa volta, però, si tratta di uno spettacolo

completamente inedito, ideato appositamente per Halloween: una nuova storia, nuovi incontri e

un’avventura tutta da vivere dal vivo, grazie al lavoro di un gruppo di sette interpreti professionisti.

Per chi volesse conoscere meglio le due protagoniste, è disponibile anche su YouTube una miniserie

per bambini dedicata a Grimy & Flò, completamente gratuita.

Crediti artistici

Scritto e diretto da: Simona Epifani e Federica Ribezzo.

In scena: Simona Epifani, Federica Ribezzo, Jenny Ribezzo, Piero Ribezzo,

Francesca Epifani, Giulia Bornacin e Flavio Filipponi.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su https://www.brindisi.teatrokopo.it/

product/il-teatro-degli-orrori/

Quando: sabato 31 ottobre 2026, ore 16:00, 17:00 e 18:00

Durata: circa 50 minuti

Biglietto: 12,50 euro