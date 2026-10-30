Halloween al Teatro Kopó con “Il Teatro degli Orrori”: un viaggio itinerante tra brividi e risate Domani, a Brindisi, tre repliche

Halloween al Teatro Kopó con “Il Teatro degli Orrori”: un viaggio itinerante tra brividi e risate
Sabato 31 ottobre, a Brindisi, tre repliche per uno spettacolo inedito con Grimy e Flò, tra
personaggi mostruosi, sorprese e atmosfere da brivido.
BRINDISI Sabato 31 ottobre 2026 il Teatro Kopó di Brindisi festeggia Halloween con “Il Teatro
degli Orrori”, uno spettacolo interattivo e itinerante dedicato a bambini e famiglie, dove la paura
diventa gioco e ogni angolo può nascondere una sorpresa.
Le repliche sono previste alle ore 16:00, 17:00 e 18:00. Il pubblico, che potrà partecipare anche in
maschera, sarà accompagnato in un percorso attraverso tutti gli spazi del teatro, tra incontri
inaspettati, creature misteriose e personaggi pronti a sorprendere grandi e piccoli. Sarà inoltre
possibile scattare fotografie con i tanti personaggi dell’orrore, famosi e non, che animeranno
l’esperienza. Protagoniste saranno Grimy e Flò, già conosciute dal pubblico del Kopó durante le
passate stagioni dedicate al teatro per l’infanzia. Questa volta, però, si tratta di uno spettacolo
completamente inedito, ideato appositamente per Halloween: una nuova storia, nuovi incontri e
un’avventura tutta da vivere dal vivo, grazie al lavoro di un gruppo di sette interpreti professionisti.
Per chi volesse conoscere meglio le due protagoniste, è disponibile anche su YouTube una miniserie
per bambini dedicata a Grimy & Flò, completamente gratuita.
Crediti artistici
Scritto e diretto da: Simona Epifani e Federica Ribezzo.
In scena: Simona Epifani, Federica Ribezzo, Jenny Ribezzo, Piero Ribezzo,
Francesca Epifani, Giulia Bornacin e Flavio Filipponi.
INFO E PRENOTAZIONI
Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802
Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su https://www.brindisi.teatrokopo.it/
product/il-teatro-degli-orrori/
Quando: sabato 31 ottobre 2026, ore 16:00, 17:00 e 18:00
Durata: circa 50 minuti
Biglietto: 12,50 euro