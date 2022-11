HALLOWEEN – DANNEGGIATI AUTOBUS. FERITA UNA PASSEGGERA

Atti di vandalismo e danni a mezzi e persone a bordo

La serata del 31 ottobre è stata caratterizzata da numerosi atti di vandalismo che hanno interessato alcuni autobus di linea in diversi quartieri della città di Brindisi.

I mezzi sono stati bersaglio di lanci di uova sul parabrezza e di bastoni di legno obbligando gli autisti, per ragioni di sicurezza, a rientrare in azienda per procedere alla pulizia, determinando disagi e rallentamenti del servizio. In più occasioni gli operatori STP hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’episodio più grave si è verificato in via Mantegna nel quartiere Sant’Elia, dove l’autobus è stato oggetto di una vera e propria sassaiola causando, oltre alla rottura dei vetri del mezzo, una lieve ferita alla testa di una giovane passeggera. L’operatore STP ha allertato il 118 e le Forze dell’Ordine e successivamente i genitori della ragazza giunti immediatamente sul posto.

Il Presidente di STP Brindisi Salvatore Tomaselli, informato immediatamente dell’accaduto, dopo essersi accertato delle buone condizioni della passeggera, le ha espresso “piena solidarietà auspicando che tali episodi non si verifichino più. STP Brindisi è impegnata nel far comprendere che il trasporto pubblico è di tutti, è un servizio fondamentale che l’Azienda si impegna quotidianamente a svolgere in sicurezza. Questi episodi dimostrano come sia importante promuovere non solo il trasporto pubblico locale, ma altresì il valore del bene pubblico quale occasione di sviluppo e di crescita sociale. Un ringraziamento particolare va alle Forze dell’Ordine per l’immediata disponibilità grazie ad un coordinamento costante, auspicando che possano essere individuati e perseguiti i responsabili di questi intollerabili atti che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi per gli utenti a bordo. Un plauso agli operatori in servizio che hanno svolto efficacemente il loro ruolo, osservando le procedure e prestando assistenza ai passeggeri”.