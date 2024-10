Halloween in Castello: un pomeriggio di creatività per i più piccoli

In occasione della festa di Halloween, giovedì 31 ottobre, alle ore 17:30, il Castello di Carovigno,

propone un pomeriggio speciale dedicato alla creatività e all’immaginazione destinato alle famiglie

e ai più piccoli. Al termine della visita guidata tra le sale storiche e le segrete, i partecipanti saranno

coinvolti in attività creative che li immergeranno nelle tradizioni di Halloween, tra racconti, giochi e

laboratori tematici che stimoleranno la loro fantasia permettendogli di scoprire il lato più suggestivo

della festa.

Per maggiori info e prenotazioni contattare il numero 3791092451 o inviare una mail a

castellodicarovigno@gmail.com. La prenotazione è obbligatoria.Per maggiori info e prenotazioni

