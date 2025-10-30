Facebook Instagram
Halloween in Piazza: pomeriggio da brividi con Mamalab a Cellino San Marco

Domani, venerdì 31 ottobre, dalle ore 16:30 – Piazza Aldo Moro, Cellino San Marco (BR) Cellino San Marco (BR), 28 ottobre 2025 —

 Il 31 ottobre Piazza Aldo Moro si trasforma in un percorso a tappe tra laboratori creativi, letture, giochi e animazione: Mamalab invita famiglie con bambini e tutta la comunità a trascorrere un pomeriggio “da brividi buoni” all’insegna di creatività, socialità e appartenenza.

 Programma

  • Ore 16:30 – Apertura dei laboratori
  • Cosma BakeryLaboratorio di biscotti: decorazioni golose a tema Halloween

  • Ideal BarMini laboratorio “zucca di stoffa”

  • Biblioteca ComunaleLettura animata

  • Truccabimbi – Angolo dedicato a trasformazioni mostruose e fantasiose per tutti i piccoli partecipanti

  • Punti FoodZucchero filato, castagne e dolci soste (previsto un ulteriore punto ristoro in prossimità di Cosma Bakery)

  • Ore 17:00La Cummare

  • Ore 18:00Hotel Kelina: Animazione “Original Party” con musica, giochi e divertimento per chiudere la giornata in festa

ℹ️ Informazioni utili

  • Attività dedicate a bambine e bambini 3–10 anni; richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.

  • Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo per partecipare al meglio alle attività.

  • Travestimenti benvenuti (facoltativi).

  • In caso di maltempo, Mamalab è già organizzata per spostare le attività al chiuso, garantendo lo svolgimento dell’evento in sicurezza e serenità.

💛 About Mamalab

Mamalab è un’associazione nata “dal cuore delle mamme che amano il proprio paese”, impegnata a creare occasioni di incontro, gioco e scoperta per famiglie e bambini, promuovendo creatività, relazioni e senso di appartenenza al territorio

