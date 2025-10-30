Halloween in Piazza: pomeriggio da brividi con Mamalab a Cellino San Marco

Domani, venerdì 31 ottobre, dalle ore 16:30 – Piazza Aldo Moro, Cellino San Marco (BR) Cellino San Marco (BR), 28 ottobre 2025 —

Il 31 ottobre Piazza Aldo Moro si trasforma in un percorso a tappe tra laboratori creativi, letture, giochi e animazione: Mamalab invita famiglie con bambini e tutta la comunità a trascorrere un pomeriggio “da brividi buoni” all’insegna di creatività, socialità e appartenenza.

Programma

Ore 16:30 – Apertura dei laboratori

– Apertura dei laboratori Cosma Bakery – Laboratorio di biscotti: decorazioni golose a tema Halloween





– Laboratorio di biscotti: decorazioni golose a tema Halloween Ideal Bar – Mini laboratorio “zucca di stoffa”





– Mini laboratorio “zucca di stoffa” Biblioteca Comunale – Lettura animata





– Lettura animata Truccabimbi – Angolo dedicato a trasformazioni mostruose e fantasiose per tutti i piccoli partecipanti





– Angolo dedicato a trasformazioni mostruose e fantasiose per tutti i piccoli partecipanti Punti Food – Zucchero filato, castagne e dolci soste (previsto un ulteriore punto ristoro in prossimità di Cosma Bakery)





– Zucchero filato, castagne e dolci soste (previsto un ulteriore punto ristoro in prossimità di Cosma Bakery) Ore 17:00 – La Cummare





– La Cummare Ore 18:00 – Hotel Kelina: Animazione “Original Party” con musica, giochi e divertimento per chiudere la giornata in festa

ℹ️ Informazioni utili

Attività dedicate a bambine e bambini 3–10 anni; richiesta la presenza di un adulto accompagnatore.





Si consiglia di arrivare con qualche minuto di anticipo per partecipare al meglio alle attività.





Travestimenti benvenuti (facoltativi).





In caso di maltempo, Mamalab è già organizzata per spostare le attività al chiuso, garantendo lo svolgimento dell’evento in sicurezza e serenità.





💛 About Mamalab

Mamalab è un’associazione nata “dal cuore delle mamme che amano il proprio paese”, impegnata a creare occasioni di incontro, gioco e scoperta per famiglie e bambini, promuovendo creatività, relazioni e senso di appartenenza al territorio