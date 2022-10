HALLOWEEN – SI FA FESTA NEL PARCO CESARE BRAICO

Si ritorna a fare festa all’interno dal parco Cesare Braico incominciando questa volta con una manifestazione intitolata “HALLOWEEN PARTY” partendo da questo Sabato 29 Ottobre (a partire dalle ore 17:00) fino a Martedi 01 Novembre (Tutti i giorni a partire dalle ore 17:00 tranne Domenica 30 che ci sarà il 1° start alle ore 10:00 ed il 2° start alle ore 17:00), un altra iniziativa pubblica all’interno del parco Cesare braico con Stand gastronomici e non , animazione in collaborazione con Free Fun animazione e tante attrazioni per i più piccoli Ancora una un iniziativa gratuita per la città di Brindisi Organizzata da Angelo Fontò. L’organizzazione coglie l’occasione per invitare l’intera città a passare assieme momenti di divertimento e spensieratezza .