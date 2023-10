HALLOWEEN: UNA FESTA CHE NON CI APPARTIENE!

Halloween è una ricorrenza di origine celtica che nel XX secolo è diventata “commerciale” negli Stati Uniti e, in seguito, osservata in molti paesi. Viene celebrata la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre con scherzi, travestimenti macabri e zucche intagliate. Il nome di Halloween deriva da All Hallow’S Eve Day, cioè la notte di Ognissanti. Il popolo dei Celti, in questa occasione, si vestiva in modo da incutere terrore per scacciare ed esorcizzare il pericolo, perché c’era la convinzione che proprio quel giorno gli spiriti malvagi dei morti ritornavano e creavano sgomento fra i viventi. Una festa importata che non ci appartiene realmente, ma che il consumismo ne ha consacrato l’esistenza. Una ricorrenza che non ha nulla della tradizione italiana e neanche di quella cristiana. Soprattutto per i bambini è soltanto un’occasione come un’altra per divertirsi e comprare gadget particolari, forse non comprendendo pienamente cosa ci sia effettivamente da festeggiare. I bambini, ma spesso anche gli adulti, girano per le vie della città mascherati da creature mostruose, entrano nei bar e nei negozi pronunciando la fatidica frase:”dolcetto o scherzetto”, ricevendo caramelle e dolcetti. Una festa che non ci appartiene assolutamente! Anna Consales