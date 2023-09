HAPPY CASA AD ALTO RITMO: VINCE E CONVINCE CONTRO VARESE

SECON TEST PER LA HAPPY CASA NEL TROFEO DALLA RIVA SPORTFLOORS A CAVALLINO-TREPORTI TERMINATO 105-97 CONTRO L’OPENJOBMETIS VARESE.

Il secondo test del precampionato sorride alla Happy Casa Brindisi che conferma gli ottimi segnali mostrati poche ore prima con Treviso riuscendo ad avere la meglio su Varese nella finale valevole per il terzo/quarto posto del torneo di Cavallino-Treporti. Buone indicazioni per lo staff tecnico che potrà lavorare al meglio in vista del ritorno a Brindisi tra sessioni quotidiane e prossimi impegni di preseason.

Coach Corbani ripropone lo stesso starting five di ventiquattro ore prima, schierando Senglin-Morris-Riismaa-Laszewski-Johnson. I due lunghi brindisini cominciano con il piglio giusto in fase offensiva mentre Varese risponde dalla lunga distanza per un inizio a ritmo alto nei primi cinque minuti di gioco (21-21). Le due squadre trovano con continuità la mira dalla linea da tre punti e anche l’apporto dalla panchina, di Mitchell su tutti, permette di registrare un primo quarto da 30-30. Bayehe realizza 5 punti consecutivi, frutto di una schiacciata su assist di Senglin e di una tripla centrale, Johnson non è da meno e comincia a far vedere tutto il suo repertorio offensivo da 6/6 al tiro nel primo tempo. I biancorossi rispondono colpo su colpo con Moretti in grande spolvero autore del mini break al 18’ (47-52); la Happy Casa chiude al meglio il secondo quarto con un contro break di 9-0 per il +4 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi. Riismaa allunga il parziale fino al 61-52, mentre Mitchell commette il quarto fallo personale al minuto 24’. Brindisi da spettacolo in campo aperto guidata da Senglin in cabina di regia e Bayehe sotto le plance per il massimo vantaggio di +11 (78-67). Varese non ci sta e ricuce a fine terzo quarto con un parziale di 7-0. Il gap viene colmato al minuto 32’ sul punteggio di 81-81, ed è Laszewski con 8 punti consecutivi su assist (12 totali) di Senglin a ridare verve all’attacco brindisino (99-90 al 38’). Varese rientra sul -4 ma è la tripla di Mitchell a chiudere i conti nel minuto finale di gioco.

La prossima settimana sarà interamente biancoazzurra: giovedì sera la presentazione di squadra alla Scalinata Virgilio, da venerdì a domenica il Memorial Pentassuglia con biglietti in vendita allo store.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-OPENJOBMETIS VARESE: 105-97 (30-30, 56-52, 78-74, 105-97)

HAPPY CASA BRINDISI: Morris 20, Mitchell 16, Laquintana, Laszewski 17, Riismaa 15, Lombardi 2, Johnson 15, Bayehe 14, Senglin 6, Valente ne, Landi ne. All.: Corbani.

OPENJOBMETIS VARESE: Moretti 20, Hanlan 21, McDermott 5, Brown 9, Cauley-Stein 11, Shaid 11, Ulaneo 8, Woldetenesae 9, Zhao ne, Librizzi ne, Virginio 3, Assui. All.: Bialaszewski