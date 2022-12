HAPPY CASA & AIPD BRINDISI INSIEME PER IL CALENDARIO 2023 ‘UN ANNO DA OSCAR’ IN VENDITA A SCOPO BENEFICO

L’arte e lo sport da sempre si presentano come strumento di aggregazione sociale, come legante tra diverse realtà, offrendo momenti di cambiamento e integrazione.

Con questo spirito e intento la Happy Casa Brindisi e l’Associazione Italiana Persone Down di Brindisi hanno ideato, prodotto e realizzato il calendario 2023 ‘Un anno da Oscar” che vede i ragazzi AIPD e gli atleti biancoazzurri vivere insieme le più famose scene da film mostrando con creatività ed autenticità il proprio “io interiore”.

Una sinergia tra le due realtà del nostro territorio per sensibilizzare la collettività con l’obiettivo di far comprendere e conoscere alle nuove generazioni la “diversità” come risorsa da valorizzare e non come “condizione” da compatire o emarginare.

L’Happy CalenDOWN è in vendita al costo di €10 il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione AIPD Brindisi.

I calendari sono disponibili presso la sede AIPD in Piazza di Summa al padiglione centrale al 2° piano del Vecchio Ospedale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 e presso il New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15 esclusi domenica e lunedì mattina.