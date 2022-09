HAPPY CASA – BANCA POPOLARE PUGLIESE GOLD SPONSOR E OFFICIAL BANK

PARTNERSHIP RINNOVATA PER LA QUINTA STAGIONE CONSECUTIVA TRA BPP E HAPPY CASA BRINDISI

Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Per la quinta stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese supporterà il progetto New Basket Brindisi, protagonista in Italia e in Europa grazie a un team coeso dentro e fuori dal campo. BPP sposa questi valori all’interno del proprio settore e ricerca partnership per valorizzare il proprio territorio attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Grande novità dell’estate biancoazzurra è stata la partnership con BPP per finanziare la passione e sottoscrivere l’abbonamento alla stagione sportiva 2022/23 LBA: grazie al nostro Gold Sponsor tanti tifosi hanno infatti potuto accedere a una comoda rateizzazione dell’importo gestendo la pratica di finanziamento direttamente al New Basket Store.

“La collaborazione tra Happy Casa Brindisi e Banca Popolare Pugliese si conferma e si consolida – ha sottolineato il Direttore Generale della Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio – nel solco di un progetto di lunga durata che produce i suoi effetti positivi, non solo in campo sportivo. Alla vigilia di un altro impegnativo campionato, la Banca si ritrova insieme a società, squadra e tifosi a rappresentare un pezzo della Puglia che guarda avanti con fiducia e cerca di progredire in campo sportivo, economico e sociale. Faremo anche quest’anno la nostra parte al fianco di tutti i protagonisti nel raggiungimento degli obiettivi sperati“.

Banca Popolare Pugliese rimane all’interno del circuito ‘New Basket Brindisi Membership’, ponendosi come Official Partner per tutti i tifosi brindisini, vicini e lontani, che aderiscono al progetto di affiliazione diventando ‘Premium Member’.