HAPPY CASA BRINDISI INCONTRA I TIFOSI VENERDÌ 1 SETTEMBRE

SESSIONE DI ALLENAMENTO VENERDÌ ALLE ORE 18:30 APERTA AL PUBBLICO E ALLA STAMPA. PRESENTAZIONE DI SQUADRA FISSATA GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE ALLA SCALINATA VIRGILIANA.

Il precampionato della Happy Casa Brindisi prosegue ad alto ritmo e intensità nelle sedute di lavoro programmate dallo staff tecnico e sanitario. In questi ultimi giorni la squadra biancoazzurra è ospite presso il Palazzetto dello Sport di Fasano, per svolgere allenamenti nella struttura rinnovata e inaugurata da poco più di un mese dall’amministrazione comunale e il Sindaco Francesco Zaccaria.

I tifosi biancoazzurri potranno abbracciare tutto il team NBB venerdì 1 settembre al PalaPentassuglia di Brindisi. Le porte del palazzetto infatti saranno aperte per consentire alla città e ai tifosi di incontrare la squadra e assistere all’allenamento a partire dalle ore 18:30.

Al termine, i giornalisti e media presenti potranno intervistare i giocatori e lo staff tecnico presso la sala stampa del PalaPentassuglia, interamente rinnovata nello stile e look all’interno grazie alle produzioni ideate e realizzate dal Gold Sponsor ‘Habitat Azzarito’.

Un primo prezioso momento per conoscere meglio i nuovi volti della squadra che, come di consueto, verranno presentati ufficialmente in occasione della speciale serata nel cuore della città dedicata alla Happy Casa Brindisi. Appuntamento fissato per giovedì 14 settembre dalle ore 20:00 presso la Scalinata Virgiliana. Uno scenario suggestivo per iniziare al meglio la nuova stagione sportiva, alla vigilia del memorial dedicato a Elio Pentassuglia giunto alla dodicesima edizione.